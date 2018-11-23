وفاة واصابة 16 شخصا نتيجة السيول في الشرقاط بصلاح الدين

2018/11/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي واصيب 16 مواطنا نتيجة السيول التي اجتاحت قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين .

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