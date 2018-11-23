2018/11/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث اعضاء الكتلة النيابية التركمانية في مجلس النواب , التطورات السياسية وسبل حماية حقوق التركمان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب التركمان يناقشون سبل الحصول على الاستحقاق القومي والانتخابي لمكونهم) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب التركمان يناقشون سبل الحصول على الاستحقاق القومي والانتخابي لمكونهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).