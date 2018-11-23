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اعتقال ثلاث متهمين بقضايا مختلفة في بغداد
2018/11/23 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال ثلاث متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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