اعتقال ثلاث متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

2018/11/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال ثلاث متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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