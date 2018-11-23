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النفط عند أدنى مستوى في 2018
2018/11/23 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى في 2018 مع احتمال تخمة المعروض وسط آفاق اقتصادية قاتمة.

وجاء هذا الهبوط رغم التوقعات في الأسواق بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ستبدأ في كبح الإنتاج بعد اجتماع من المقرر أن يعقد في السادس من ديسمبر المقبل.

وانخفضت عقود “برنت” إلى أدنى مستوى […]

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