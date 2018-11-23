نادي النجف يقبل استقالة رئيسه ويشكل لجنة فنية لـ'ترميم' فريقه الكروي

2018/11/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:قررت الهيئة الادارية لنادي النجف الرياضي، اليوم الجمعة، قبول استقالة رئيس النادي وأحد اعضاء الهيئة الادارية، فيما شكلت لجنة فنية لإعادة "ترميم" الفريق الكروي للنادي.وذكر بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الهيئة الادارية لنادي النجف الاشرف الرياضي قررت في اجتماعها، الموافقة على استقالة خضير العوادي من رئاسة النادي، وتكليف الدكتور عباس مهدي برئاسة النادي وكالة، وقبول استقالة روضان كولي من عضوية الهيئة الادارية".

واضاف انه تقرر "مفاتحة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لاستحصال الموافقات الرسمية لاجراء انتخابات نادي النجف الاشرف الرياضي".واشار الى "الموافقة على تشكيل لجنة فنية مؤلفة من الكابتن ناجح حمود، والكابتن عبد الغني شهد، والكابتن حيدر نجم، والكابتن محمد عبد الحسين، بالتشاور مع الكادر التدريبي لاعادة ترميم الفريق واستقطاب اللاعبين بمرحلة الانتقالات".وافاد البيان بأنه الهيئة الادارية "وافقت على قرار الكادر التدريبي بإبعاد اللاعبين عديمي الفائدة واستقطاب بدلاء بالتشاور من اللجنة الفنية".وختمت الهيئة الادارية مقرراتها بأن "نظرا للنتائج السلبية للفريق تقرر إصدار عقوبات مالية بحق بعض اللاعبين المقصرين".

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