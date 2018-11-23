نادي النجف يقبل استقالة رئيسه ويشكل لجنة فنية لـ'ترميم' فريقه الكروي

واضاف انه تقرر "مفاتحة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لاستحصال الموافقات الرسمية لاجراء انتخابات نادي النجف الاشرف الرياضي".واشار الى "الموافقة على تشكيل لجنة فنية مؤلفة من الكابتن ناجح حمود، والكابتن عبد الغني شهد، والكابتن حيدر نجم، والكابتن محمد عبد الحسين، بالتشاور مع الكادر التدريبي لاعادة ترميم الفريق واستقطاب اللاعبين بمرحلة الانتقالات".وافاد البيان بأنه الهيئة الادارية "وافقت على قرار الكادر التدريبي بإبعاد اللاعبين عديمي الفائدة واستقطاب بدلاء بالتشاور من اللجنة الفنية".وختمت الهيئة الادارية مقرراتها بأن "نظرا للنتائج السلبية للفريق تقرر إصدار عقوبات مالية بحق بعض اللاعبين المقصرين".
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