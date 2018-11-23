2018/11/23 | 14:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | خطبة الجمعة ..
الشيخ عبد المهدي الكربلائي - 2018/11/23
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | خطبة الجمعة .. الشيخ عبد المهدي الكربلائي - 2018/11/23) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الشيخ عبد المهدي الكربلائي - 2018/11/23
مصدر الفيديو: A4AzwUtXiS8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | خطبة الجمعة .. الشيخ عبد المهدي الكربلائي - 2018/11/23) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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