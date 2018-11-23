كاتب كوردي لرووداو: بينظير بوتو تنحدر من أصول كوردية

2018/11/23 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأوضح الكاتب الكوردي، كريم سنجاري، أن مضمون كتاب"مسار النضال" الذي ألفه مؤخراً يتحدث عن مذكراته ومراحل انتقاله من زمار إلى الموصل وانتمائه للحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحاقه بعد ذلك بثورة أيلول وتوليه مناصب سياسية وعسكرية ، مشيراً إلى أن " رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو والتي تعرضت للاغتيال تنحدر من أصول كوردية وكانت مهتمة ومتابعة للقضية الكوردية". وتحدث سنجار لشبكة رووداو الإعلامية عن مضمون كتابه "مسار النضال" أنها "عبارة عن مذكراتي كتبتها بين عامي 1968 إلى 2018، واسمي الثلاثي خليل أحمد مطو، من منطقة زمار".وأضاف أنه بعد أن "انهيت دراستي الابتدائية انتقلت إلى الموصل لإكمال الدراسة الاعدادية، ولكن تعرضت هناك إلى حادث مؤلم تعرضت له إحدى العوائل الكوردية عام 1968 وهذا أثر علي نفسياً وجعلني أنتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني"، لافتاً إلى أنه "تم الزج بي بعدها في السجن لمدة سنة، وفي عام 1972 ألتحقت بثورة أيلول وتوليت فيها مسؤوليات عديدة سياسية وعسكرية "، متابعاً "بعدها أصابت الثورة الكوردية بنكسة مؤلمة جداً في 6 آذار 1975 الأمر الذي دفعنا للتوجه إلى إيران ومن هناك توجهت إلى هولندا".وحول معرفته برئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو والتي تعرضت للاغتيال قال أنني: "في 729/6/200 شاركت في مؤتمر الاشتراكية الدولية في جنيف وكانت السيدة بينظير بوتو مشتركة أيضاً باعتبارها تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الباكستاني؛ وألتقيت بها هناك وأخبرتها أنني علمت من مصادر عديدة بأن لك أصول كوردية فهل هذا صحيح؟ أجابتني: نعم صحيح وأنا أفتخر بذلك حيث والدتي تنحدر من كرمنشاه إيران".وتابع سنجاري " قالت لي بوتو أتابع القضية الكوردية ومهتمة بها وعندما أطالع الصحف يومياً الخبر الأول الذي أبحث عنه هو إذا كان هناك خبر حول الكورد إذا كان الخبر إيجابياً أفرح به وإذا كان سلبياً أتألم كثيراً، وأنني متأثرة جداً بملا مصطفى البارزاني بنضاله من أجل حقوق شعبه وأعز وأحترم السيد مسعود البارزاني وأرغب بلقاءه حيث أراه موجوداً في هذا المؤتمر، وسألت السيد مسعود البارزاني ووافق على رغبتها بلقائه والتقوا لمدة أكثر من نصف ساعة". وأردف الكاتب الكوردي"كان من المفروض أن تاتي بوتو لزيارة إقليم كوردستان لكنها للأسف تعرضت لعملية اغتيال".يذكر أن بوتو تعد أول رئيسة وزراء في بلد مسلم، وتولت المنصب مرتين، وكانت المرة الأولى بعد فوزها في الانتخابات العامة التي جرت عام 1988، وتبنت حركة "طالبان" باكستان المسؤولية عن اغتيال بوتو، بمدينة روالبندي الباكستانية، في 27 ديسمبر 2007.

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