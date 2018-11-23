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رويترز: مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يصل إلى مدينة الحديدة
2018/11/23 | 14:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، وصل إلى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن شهود عيان قولهم إن مارتن غريفيث الذي يقود جهودا أممية لإنهاء الصراع في اليمن “وصل إلى مدينة الحديدة” دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

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