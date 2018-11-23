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الصحة: مصرع خمسة اشخاص بينهم طفل وامرأة في الشرقاط والبصرة بسبب الامطار
2018/11/23 | 14:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت وزراة الصحة، الجمعة، عن مصرع خمسة اشخاص بينهم طفل وامرأة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومحافظة البصرة بسبب الامطار.

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