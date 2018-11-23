بالصور.. الشرطة الاتحادية تنقذ 8 من البيشمركة حاصرتهم السيول

2018/11/23 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنقذت قوة من الشرطة الاتحادية، 8 عناصر في البيشمركة من السيول في ناحية التون كوبري الواقعة في الشمال الغربي من محافظة كركوك.وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الفوج الأول لواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ساعد أخوانهم في قاطع البيشمركة في ناحية التون كوبري".وبين "في الساعة ٦٠٠ السادسة صباحا من هذا اليوم تعرضت قطعات البيشمركة المتواجدة ضمن قاطع مسؤوليتهم الى سيول قوية من جراء الامطار الغزيرة وادت الى محاصرتهم واستنجدوا بقطعات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤوليتنا وعلى الفور شرعت قطعاتنا وتمكنوا من انقاذ أرواح ثمانية جنود بيشمركة محاصرين ورفدهم بالجهد الهندسي لقيادتنا بكافة الجرافات والبلدوزرات المتوفرة وتم انهاء المهمة بدون خسائر تذكر".انتهى

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