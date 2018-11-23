2018/11/23 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجر الحشد الشعبي، الجمعة، افتتاح طريق حيوي رابط بين قضاءي بيجي والشرقاط في محافظة صلاح الدين، فيما يمثل الطريق الجديد بديلا عن الطريق العام بغداد – الموصل.وقال امر اللواء 15 في الحشد عشم الجبوري في تصريح لموقعنا، ان "اللواء 51 في الحشد الشعبي انهى العمل بالطريق الرابط بين قرية البوجواري مع قرية المسحك مرورآ ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن عن إفتتاح طريق حيوي يربط قضاءي بيجي والشرقاط (صور)) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن عن إفتتاح طريق حيوي يربط قضاءي بيجي والشرقاط (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).