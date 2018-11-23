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الحشد الشعبي يعلن عن إفتتاح طريق حيوي يربط قضاءي بيجي والشرقاط (صور)
2018/11/23 | 15:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انجر الحشد الشعبي، الجمعة، افتتاح طريق حيوي رابط بين قضاءي بيجي والشرقاط في محافظة صلاح الدين، فيما يمثل الطريق الجديد بديلا عن الطريق العام بغداد – الموصل.

وقال امر اللواء 15 في الحشد عشم الجبوري في تصريح لموقعنا، ان "اللواء 51 في الحشد الشعبي انهى العمل بالطريق الرابط بين قرية البوجواري مع قرية المسحك مرورآ ...

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