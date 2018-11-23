عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ المدنيين في مناطق سيول الأمطار

2018/11/23 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، بتشكيل خلية ازمة لانقاذ المدنيين في القرى التي اجتاحتها سيول الامطار في صلاح الدين ونينوى. وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا تطورات السيول المدمرة التي ضربت القضاء ومناطق اخرى من محافظة صلاح الدين ونينوى وادت الى عدد من الوفيات والمفقودين"، ...

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