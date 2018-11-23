English | وظائف


عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ المدنيين في مناطق سيول الأمطار
2018/11/23 | 15:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، بتشكيل خلية ازمة لانقاذ المدنيين في القرى التي اجتاحتها سيول الامطار في صلاح الدين ونينوى.  وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا تطورات السيول المدمرة التي ضربت القضاء ومناطق اخرى من محافظة صلاح الدين ونينوى وادت الى عدد من الوفيات والمفقودين"، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ المدنيين في مناطق سيول الأمطار) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ المدنيين في مناطق سيول الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).


كامل التفاصيل في: الحشد الشعبي ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | هل يعطي القانون الحق للآباء بمشاهدة أطفالهم بعد الإنفصال؟
⋙ شاهد بالفيديو | جدران هشة
⋙ كريم النوري: زيارة البارزاني إلى بغداد بعثت رسالة اطمئنان للعراقيين
⋙ شاهد بالفيديو | تراجي 22-11-2018 | ريكاردوس يوسف يتحدث عن مشوار الفن والحياة من ولاية مشيغان الامريكية
⋙ شاهد بالفيديو | نواب محافظة نينوى يطالبون رئيس الوزراء بتفعيل لجنة تقصي الحقائق لمعالجة الأوضاع
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | هل يعطي القانون الحق للآباء بمشاهدة أطفالهم بعد الإنفصال؟
⋙ شاهد بالفيديو | جدران هشة
⋙ بالصور.. الشرطة الاتحادية تنقذ 8 من البيشمركة حاصرتهم السيول
الأكثر شيوعا