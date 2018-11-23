العمليات المشتركة توجه بتقديم المساعدة للعوائل التي حاصرتها السيول في الشرقاط

2018/11/23 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت قيادة العمليات المشتركة, اليوم الجمعة, بتقديم المساعدة اللازمة للعوائل التي حاصرتها السيول في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للأعلام الامني تلقى موقع "الغدير", نسخة منه, انه" وجهت قيادة العمليات المشتركة قطعاتها ضمن المناطق التي ضربتها سيول كبيرة جدا في محافظتي نينوى وصلاح الدين بالعمل على تكثيف الجهود ومساعدة العوائل المحاصرة، فضلا عن انقاذ ما يمكن انقاذه".واضاف البيان, انه" قد تمكنت القوات المشتركة من انقاذ العديد من الأسر المحاصرة من خلال استخدام الزوارق والمواد المتاحة الاخرى، كما قدمت المساعدات لهذه العوائل وايصالهم إلى الأماكن الآمنة، ومازالت القوات الأمنية مستمرة في عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى".انتهى..م.ر

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