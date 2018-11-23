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لافروف يزور صالح في مقر إقامته بروما
2018/11/23 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة, في مقر اقامته بالعاصمة الإيطالية روما وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف".

وقال مصدر مقرب من صالح لموقع "الغدير", إن" وزير الخارجية الروسي سريجي لافروف, زار صباح اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح في مقر اقامته بروما, مبينا, الن الجانبان التعاون على الملفات الثنائية بين البلدين، وتحديدا ملف الطاقة ودور الشركات الروسية في العراق".

وأضاف، المصدر, أن" الجانبين ناقشا الوضع في سوريا والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية والرؤى العراقية والروسية بشان ذلك".

وبين, أن" جانباً ناقشا خلال اللقاء التعاون في محاربة للإرهاب، فضلاً عن بحث اخر المستجدات السياسية في المنطقة".

انتهى..م.ر

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