برهم من روما: الفساد وإساءة استخدام المال العام يقوضان إعمار العراق

2018/11/23 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الجمعة، أن "الفساد وإساءة استخدام المال العام" يقوضان مساعي إعادة إعمار العراق.

وقال صالح خلال مؤتمر "حوارات المتوسط" المنعقد في

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