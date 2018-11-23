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برهم من روما: الفساد وإساءة استخدام المال العام يقوضان إعمار العراق
2018/11/23 | 15:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  أكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الجمعة، أن "الفساد وإساءة استخدام المال العام" يقوضان مساعي إعادة إعمار العراق.

وقال صالح خلال مؤتمر "حوارات المتوسط" المنعقد في

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