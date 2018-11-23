الاتصالات تعلن إصلاح القطع الحاصل في الكابل الضوئي بالشرقاط

2018/11/23 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الاتصالات بعد ظهر اليوم الجمعة، عن إصلاح القطع الحاصل في الكابل الضوئي مسار شرقاط – تكريت في محافظة صلاح الدين.

قال إعلام الوزارة في

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