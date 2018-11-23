إيران تقول ان

2018/11/23 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال خطيب جمعة طهران المؤقت اية الله احمد خاتمي، ان الثقافة التعبوية اتت ثمارها في العراق.

واشار خاتمي في خطبتي صلاة الجمعة اليوم في طهران الى اسبوع التعبئة، قائلا ان "الثقافة التعبوية كانت عاملا لتحقيق الانتصار".

واضاف ان "الثقافة التعبوية في العراق اعطت ثمارها، وحررت الموصل من المجرمين الدواعش، وفي لبنان ألحق حزب الله والمقاومة هزيمة منكرة بالكيان الصهيوني، وكذلك كان الامر في اليمن وفلسطين".

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