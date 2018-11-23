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إنقاذ 8 عناصر في البيشمركة من السيول غربي محافظة كركوك
2018/11/23 | 15:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنقذت قوة من الشرطة الاتحادية ،الجمعة، 8 عناصر في البيشمركة من السيول في ناحية التون كوبري الواقعة في الشمال الغربي من محافظة كركوك.

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