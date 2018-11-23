سيول قاتلة تضرب صلاح الدين ونينوى.. ومطالب بتدخل زوارق وطيران الجيش لإنقاذ العوائل العالقة فوق المنازل

2018/11/23 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 7 أشخاص مصرعهم وشردت مئات العائلات، من جراء السيول التي ضربت منطقة الشرقاط، بمحافظة صلاح الدين.

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