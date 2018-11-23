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سيول قاتلة تضرب صلاح الدين ونينوى.. ومطالب بتدخل زوارق وطيران الجيش لإنقاذ العوائل العالقة فوق المنازل
2018/11/23 | 15:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقي 7 أشخاص مصرعهم وشردت مئات العائلات، من جراء السيول التي ضربت منطقة الشرقاط، بمحافظة صلاح الدين.

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