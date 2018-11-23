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قائممقام الشرقاط: غرق 3 آلاف منزل جراء السيول حتى الآن
2018/11/23 | 15:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن قائممقام قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، الجمعة، عن مصرع سبعة مدنيين وغرق 3 آلاف منزل جراء السيول والفيضانات التي ضربت القضاء منذ الليلة الماضية.

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