قائممقام الشرقاط: غرق 3 آلاف منزل جراء السيول حتى الآن

2018/11/23 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائممقام قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، الجمعة، عن مصرع سبعة مدنيين وغرق 3 آلاف منزل جراء السيول والفيضانات التي ضربت القضاء منذ الليلة الماضية.

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