2018/11/23 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اعلان حالة الانذار القصوى في الشرقاط بعد غرق 3 آلاف منزل

23/11/2018 15:01:00 PM | عدد القراءات : 1

واع /خاص

أعلنت قائمقامية قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين حالة الإنذار القصوى بعد موجة من السيول الجارفة ضربت قرية الحورية ما أدى الى حدوث عدد من الوفيات فضلا عن غرق اكثر من 3000 منزل.

وقال قائم مقام القضاء علي في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) ان عملية إنقاذ المواطنين بدأت منذ ساعات الفجر الأولى والى هذه اللحظة حتى تمكنا من تصريف المياه بعد وصول تعزيزات في الاليات من محافظة صلاح الدين.

وطالب دودح المنظمات الاغاثية و الإنسانية بمد يد العون لتلك العوائل التي تضررت ممتلكاتهم و مواشيهم بسبب موجة السيول.

وجه رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، بالتدخل الفوري والاشراف على عمليات الإنقاذ في صلاح الدين.

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