2018/11/23 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تقتل 14 ارهابيا في عملية أمنية بنينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/23 | 15:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تقتل 14 ارهابيا في عملية أمنية بنينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تقتل 14 ارهابيا في عملية أمنية بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).