القبض على 5 متهمات ومتهم آخر يتاجرون بالبشر في بغداد

2018/11/23 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد ألقت استخبارات حماية المنشآت والشخصيات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 5 متهمات، ومتهم آخر يتاجرون بالبشر وسط العاصمة بغداد.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه إن “استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتمكن من القاء […]

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