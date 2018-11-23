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المستثمرون يسحبون 6 مليارات دولار من سندات الشركات مع مخاوف ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية
2018/11/23 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سحب المستثمرون نحو 6 مليارات دولار من صناديق الاستثمار في سندات الشركات خلال الأسبوع الماضي، مع مخاوف ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية وتهاوي أسعار النفط.

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