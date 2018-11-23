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العمليات المشتركة تعلن انقاذ اسر محاصرة في الشرقاط وتؤكد استمرار عمليات البحث
2018/11/23 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة العمليت المشتركة، اليوم الجمعة، عن انقاذ العديد من الاسر المحاصرة في الشرقاط نتيجة السيول، مؤكدة استمرار عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

وقال مركز الاعلام الامني في بيان، إن "قيادة العمليات المشتركة وجهت قطعاتها ضمن المناطق التي ضربتها سيول كبيرة جدا في محافظتي نينوى وصلاح الدين بالعمل على تكثيف الجهود ومساعدة العوائل المحاصرة، فضلا عن انقاذ ما يمكن انقاذه".

وأضاف المركز، أن "القوات تمكنت من انقاذ العديد من الأسر المحاصرة من خلال استخدام الزوارق والمواد المتاحة الاخرى، كما قدمت المساعدات لهذه العوائل وايصالهم إلى الأماكن الآمنة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية ما زالت مستمرة في عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى".

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