بالفيديو: كربلاء تستعين بالقطاع الخاص لتجاوز أزمتها السكانية

2018/11/23 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة السكن التي تشهدها كربلاء كغيرها من المحافظات الاخرى، دفعت المحافظة الى استقطاب شركات القطاع الخاص لانجاز مشاريع سكنية تسهم بالتخفيف من الازمة، احد المشاريع التي نفذت في كربلاء تجاوز عدد وحداته الالف وسبعمئة وحدة سكنية.عروض ترغيبية قدمها المستثمرون بمجال السكن كمنح الفئات ذات الدخل المحدود التسهيلات اللازمة مثل التقسيط المريح والبناء الجيد.

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