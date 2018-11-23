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بارزاني يصل الى النجف الأشرف للقاء السيد الصدر
2018/11/23 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل بارزاني يصل الى النجف الأشرف للقاء السيد الصدر

تأریخ التحریر: : 2018/11/23 15:43

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