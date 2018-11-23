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“آبل” بصدد خفض سعر آيفون XR في اليابان
2018/11/23 | 15:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

بعد أقل من شهر من إطلاق آيفون XR، تتجه الشركة الأمريكية “آبل” لخفض سعر هاتفها الجديد في أسواق اليابان، وفقا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن “آبل” تخطط لتقديم إعانات لشركات تشغيل شبكات الاتصالات في اليابان من أجل تعزيز مبيعات أقل جوالاتها الجديدة كلفة وهو آيفون […]

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