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بارزاني يصل النجف في ثاني زيارة له منذ تأسيس
2018/11/23 | 15:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- وصل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الى النجف في ثاني محطة له بعد أن اختتم جولة حافلة باللقاءات في بغداد.

وهذه ثاني زيارة للزعيم الكوردي الى النجف منذ تأسيس العملية السياسية في العراق في اعقاب سقوط النظام السابق عام 2003.

وأجرى بارزاني ووفده المرافق، على مدى يومين، سلسلة محادثات مع كبار المسؤولين السنة والشيعة في بغداد وعلى رأسهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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