الحدود يضرب الجوية في الدوري الممتاز

2018/11/23 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، أمام نظيره الحدود بهدف دون رد، على ملعب التاجي، في إطار الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.

وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع شريف عبد الكاظم، في الدقيقة 69.وارتفع رصيد الحدود إلى 11 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند 18 نقطة في صدارة الترتيب.ولم تكن النتيجة متوقعة، في ظل الاستقرار الفني لفريق القوة الجوية، لكن الأزرق ظهر بأداء باهت في الشوط الأول، وأهدر بعض الفرص.وفي الشوط الثاني، حاول القوة الجوية، هز الشباك، ودانت له السيطرة، قبل أن تهتز شباكه في الدقيقة 69، عن طريق شريف عبد الكاظم، الذي سدد ركلة حرة مباشرة بنجاح داخل شباك القوة الجوية.

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