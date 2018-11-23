2018/11/23 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح التاريخ المالي للعراق :الدورة المستندية لعائدات النفط/الجزء الثاني مظهر محمد صالح5.يتسلم البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من خلال حساب المقبوضات النفطية المشار اليه انفا، المبلغ كاملا في اول يوم عمل لاحق لتسلم رسالة (SWIFT) المرسلة من البنك المركزي العراقي الى المصرف المراسل للشركة المستوردة للنفط .6.يستقطع البنك الاحتياطي الفيدرالي نسبة (5و0%) حالياً من كل شحنة نفطية عن ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مظهر محمد صالح - التاريخ المالي للعراق :الدورة المستندية لعائدات النفط/الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مظهر محمد صالح - التاريخ المالي للعراق :الدورة المستندية لعائدات النفط/الجزء الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).