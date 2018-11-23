2018/11/23 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي تقديم:إن العمل النقابي، الذي تراجع إلى الخلف، بفعل ممارسات الانتهازيين، ولا أقول المناضلين النقابيين الشرفاء، الذين لا يعرفون إلا الإخلاص، والتضحية، والذين يتحول إخلاصهم، وتضحياتهم، إلى مجرد قناطر، للوصول إلى فوز الانتهازيين، بامتيازات الريع التنظيمي، والنضالي، بفعل قدرة الانتهازيين على نسج الخطاب المدلس لحقيقتهم الانتهازية، لجعل مانحي الريع التنظيمي، و (النضالي) منخدعين بالخطاب المدلس للح......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - على هامش انعقاد المؤتمر الوطني السادس للك.د.ش: هل يتم الحد من سطوة الانتهازيين في الأجهزة المختلفة؟.....1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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