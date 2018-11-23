عبد علي عوض - ألإندماج وألإبتلاع في ظروف ألعولمة

2018/11/23 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_علي_عوض إنتشرَت ظاهرة ألإندماج وإلإبتلاع للمؤسسات ألإقتصادية في النصف ألأول من القرن ألعشرين في داخل ألولايات ألمتحدة ألأمريكية قبل غيرها من ألبلدان ألأخرى، وغالباً ما كانت تتصف تلك الظاهرة بألتصفيات من خلال الترغيب وألترهيب لغرض السيطرة على ألسوق ألداخلية ألأمريكية، وهي تمثل أحد أسس الوحشية ألرأسمالية ...في حين كانت ألدول ألأوربية وقبل تأسيس منظمة ألإتحاد ألأوربي، كل واحدة منها تنشَط تجارياً بصورة مستقل......

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