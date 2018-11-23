رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

2018/11/23 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما- واع

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في مقر اقامته بروما اليوم الجمعة، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه ” جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها في المجالات كافة”، مشيرا الى أن ” الجانبين تطرقا إلى الوضع الإقليمي والحرب ضد داعش الارهابي، والتأكيد على تعزيز التعاون العسكري والأمني، وضرورة بذل مزيد من الجهود للقضاء على التنظيم الارهابي وتجفيف منابعه”.

وشدد رئيس الجمهورية على ” أهمية السوق العراقية أمام الاستثمارات الروسية، بما يمكن أن يساعد في تعزيز التنمية وتطوير البنى التحتية في العراق، لاسيما في مجالي النفط والطاقة”، داعيا إلى زيادة مستوى هذه الاستثمارات في جميع الميادين”.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ” حرص بلاده على تمتين علاقاتها مع العراق وتعزيز فرص التعاون معه.

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