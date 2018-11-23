وزير النقل الأردني يوجه دعوة

2018/11/23 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأفادت مواقع إخبارية أن وزير النقل الأردني وليد المصري، وجّه دعوة لنظيره السوري علي حمود، لزيارة عمان.وأظهر كتاب الدعوة عبر تلك المواقع أن الغرض منه هو "عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري".الدعوة بحسب الكتاب، الذي لم ينقله الإعلام الرسمي في المملكة، لم يشر إلى دعوة مباشرة للوزير السوري، وإنما اقتصر الكلام على "دعوة لعقد الاجتماع في عمان لتعديل النظام واتخاذ قرارات تضمن ديمومة العمل".ورغم أن صورة الكتاب الذي تم تناقله، تظهر رسمية المخاطبة، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد من وزارة النقل الأردنية بشأن صحته.وتأسست شركة النقل الأردنية السورية عام 1975 بين عمان ودمشق، بهدف القيام بجميع أنواع النقل للأشخاص والبضائع على شبكة الطرق المشتركة بين البلدين وعلى أراضيها.وفي 15 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن الأردن وسوريا فتح معبر جابر-نصيب الحدودي بينهما، بعد إغلاق دام 3 سنوات.كما يجري وفد نيابي أردني "غير رسمي" زيارة إلى سوريا، بدأها الاثنين الماضي، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين. ورغم استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على خلفية إعادة فتح المعبر الرسمي بينهما، إلا أن فترة الأزمة في جارة المملكة الشمالية، شهدت حالة من "الجفاء السياسي"، ظهرت معالمه واضحةً بعد إبعاد عمان السفير السوري لديها، في مايو/أيار 2014.

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