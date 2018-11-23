البحري يخسر امام النفط بهدف في الدوري الممتاز

2018/11/23 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد خسر البحري أمام النفط بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب الصناعة الرياضي، لحساب الجولة الثامنة من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز.وسجل هدف الفوز لفريق النفط اللاعب مازن فياض في الدقيقة العشرين من عمر المباراة.

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