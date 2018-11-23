2018/11/23 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلن نادي القوة الجوية، نيته التعاقد مع مجموعة جديدة من اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تحضيرًا للمشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا.وقال باسم قاسم، المدير الفني للقوة الجوية، في تصريح صحفي، إن الجهاز الفني أبدى رغبته في ضم 3 لاعبين محترفين لصفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.وأضاف قاسم أن القوة الجوية يخطط أيضًا لإبرام بعض الصفقات المحلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وأوضح أن المستوى الفني لدوري أبطال آسيا يختلف كثيرًا عن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، مما يتطلب من القوة الجوية، الاستعداد بشكل قوي ومميز.ونوه باسم قاسم أن باختاكور، الذي سيواجه القوة الجوية في الدور التمهيدي، من الأندية القوية والمتمرسة في البطولات القارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يستعد لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يستعد لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).