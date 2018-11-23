2018/11/23 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | في العراق فقط ..الفساد ارقام عظام ..والفاسدون دون لثام - بالعراقي

مصدر الفيديو: 5o1BtZ-oneg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | في العراق فقط .. الفساد ارقام عظام .. والفاسدون دون لثام - بالعراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | في العراق فقط .. الفساد ارقام عظام .. والفاسدون دون لثام - بالعراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).