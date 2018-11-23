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صادرات نفط كركوك الى جيهان التركي ترتفع الى الضعف
2018/11/23 | 17:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال  مصدر  في الشركة :" ان معدلات التصدير ارتفعت اليوم لتصل الى مائة الف برميل بعدما كانت الاسبوع الماضي خمسين الفا ، بعد  معاودة الضخ مجددا بعد توقف دام اكثر من عام ".انتهى ع.س

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