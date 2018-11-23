بارزاني يلتقي الصدر في النجف الاشرف

2018/11/23 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستقبل الصدر في منزله بمنطقة الحنانة ، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.وبحث الجانبين الاوضاع السياسية وتشكيل الكابينة الوزارية ووصل يوم امس الخميس رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الى العاصمة بغداد، حيث التقى بعدد من المسؤولين في الحكومة والقيادات السياسية البارزة . انتهى ع.س

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