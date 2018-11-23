مقتل 14 إرهابياً وتدمير 3 أوكار لهم بضربات التحالف الدولي في نينوى

2018/11/23 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد أعلن مركز الإعلام الأمني اليوم الجمعة قتل 14 إرهابياً وتدمير 3 أوكار بواسطة طيران التحالف الدولي في نينوى.وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه إن “قوة من اللواء 66 ضمن الفرقة العشرين في قيادة عمليات نينوى وبإسناد من طيران الجيش وطيران قوات التحالف، شرعت بعملية […]

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