2018/11/23 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الولايات المتحدة حولت الحدود السورية العراقية إلى "مختبر للإرهاب"، وهي تعقد صفقات مع الإرهابيين لتقاسم النفط من الآبار الواقعة على الحدود.

وأشار صويلو في كلمته في الندوة الثالثة للأمن التي تنظمها أكاديمية الشرطة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إلى أن قرابة 94 % من ضحايا الإرهاب، مواطنون في الدول الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والدول الإفريقية الواقعة تحت الصحراء الكبرى.

وأضاف: "تركيا تحتل المركز التاسع في لائحة الدول العشر الأكثر تضررا من الهجرة، والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والمقاتلين الأجانب الإرهابيين، بسبب موقعها الجغرافي".

واستعرض صويلو، الصعوبات والتحديات التي تتعرض لها بلاده، وقال: "تركيا تستضيف على أراضيها 3 ملايين و591 ألف سوري...



قوات الأمن التركية ضبطت 234 ألفا و443 مهاجرا منذ مطلع العام الحالي فقط".

وأفاد بأن الشرطة وقوات الأمن شنت 127 ألف عملية لمكافحة المخدرات و109 آلاف و737 عملية لمكافحة الإرهاب خلال 2018، وضبطت 16% من عمليات تهريب المخدرات في العالم للعام الجاري.انتهى/ و

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول تركي: واشنطن حولت الحدود العراقية السورية إلى مختبر للارهاب) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول تركي: واشنطن حولت الحدود العراقية السورية إلى مختبر للارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).