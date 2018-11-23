English | وظائف


شاهد بالفيديو | اضراب جماعي لموظفي المحطات الغازية.
2018/11/23 | 17:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | اضراب جماعي لموظفي المحطات الغازية

مصدر الفيديو: pmPN3CJAfD0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | اضراب جماعي لموظفي المحطات الغازية.) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | اضراب جماعي لموظفي المحطات الغازية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).


كامل التفاصيل في: قناة دجلة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الصحوة السنية قادمة ضد سياسييهم
⋙ #أيمن عبد الخالق - لماذا تحارب الرأسمالية العقل الإنساني 2
⋙ جوارديولا يكشف عن فترة غياب ميندي
⋙ المحكمة ترفض رفع الإيقاف عن هيجواين
⋙ شاهد بالفيديو | وانتهى خريف القال والقيل فما لابناء الوطن عن الحوار بديل ... مقدمة المرصد الخبري مع ليث الجزائري
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | وانتهى خريف القال والقيل فما لابناء الوطن عن الحوار بديل ... مقدمة المرصد الخبري مع ليث الجزائري
⋙ بالفيديو.. «المسعري» يحرض على قتل رجال الأمن في السعودية ومصر..والمذيع: لقد دمرت العراق بفتاويك الطائفية
⋙ بالصور.. "شريط لاصق" يُصلح قميص لاعب الحدود بعد تمزقه في مباراة بالدوري الممتاز
الأكثر شيوعا