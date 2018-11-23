2018/11/23 | 17:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | اضراب جماعي لموظفي المحطات الغازية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | اضراب جماعي لموظفي المحطات الغازية.) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pmPN3CJAfD0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | اضراب جماعي لموظفي المحطات الغازية.) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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