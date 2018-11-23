أربيل يتخطى فريق الحسين والنفط يتجاوز البحري

2018/11/23 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خطف أربيل، 3 نقاط ثمينة، بفوزه اليوم الجمعة، على نظيره الحسين، بنتيجة 2-1، على ملعب الكرخ، في إطار الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.وحملت ثنائية أربيل، توقيع أحمد سرتيب وميران خسرو، فيما سجل محمد الباقر، هدف الحسين.وارتفع رصيد أربيل إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الحسين عند 6 نقاط في المرتبة الـ 16.وتقدم أربيل، عن طريق أحمد سرتيب في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم أربيل بهدف دون رد.في الشوط الثاني، سعى الحسين لإدراك التعادل، وواصل الضغط حتى خطف هدف التعادل، في الدقيقة 60، عن طريق محمد الباقر.واستمرت محاولات الفريقين، قبل أن يحصل أربيل على ركلة جزاء في الدقيقة 87، سددها ميران خسرو بنجاح داخل شباك الحسين.وبذات الجولة خطف نادي النفط، 3 نقاط مهمة، بعد فوزه اليوم ، على نظيره البحري، بهدف دون رد، على ملعب الصناعة.وسجل هدف اللقاء الوحيد، مازن فياض، لاعب النفط في الدقيقة 20.وارتفع رصيد النفط إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد البحري عند 5 نقاط في المرتبة الـ 18.ودخل النفط المباراة، متخوفًا من الإجهاد والإصابات، حيث أنه سيغادر غدًا إلى أربيل، تحضيرًا لمباراة الهلال السعودي في البطولة العربية للأندية.وتمكن مازن فياض، في تسجيل هدف الفوز للنفط في الدقيقة 20.وحاول في الشوط الثاني، البحري، إدراك التعادل، لكنه فشل في ترجمة فرصه لأهداف، لتنتهي المباراة بفوز النفط.انتهى

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