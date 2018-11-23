2018/11/23 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول بقطاع النفط العراقي يوم الجمعة أن شركة نفط الشمال، رفعت طاقتها التصديرية من النفط الخام عبر خط أنابيب اقليم كوردستان، إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 100 ألف برميل يومياً.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم تسميته، أن "معدلات تصدير النفط الخام من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي، ارتفعت إلى 100 ألف برميل يومياً، عبر خط أنابيب كوردستان، بعد أن كانت الأسبوع الماضي بحدود 50 ألف برميل يومياً".

وكان العراق، شرع الأسبوع الماضي، باستئناف عمليات ضخ النفط الخام من حقول كركوك الشمالية عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 50 ألف برميل يومياً، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب الخلاف السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

واستقرت صادرات العراق من النفط الخام من جنوبي البلاد، عبر ميناء البصرة شمالي الخليج بمعدل 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يضاعف تصدير نفط كركوك الى تركيا عبر اقليم كوردستان ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يضاعف تصدير نفط كركوك الى تركيا عبر اقليم كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).