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الصحة الفلسطينية: إصابة 7 مواطنين برصاص الاحتلال على حدود غزة
2018/11/23 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة الفلسطينية: إصابة 7 مواطنين برصاص الاحتلال على حدود غزة

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