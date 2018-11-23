2018/11/23 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن مدرسة ابتدائية حكومية انهارت بسبب الأمطار.





وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" مدرسة المسرع الابتدائية الواقعة في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار انهارت ظهر اليوم بسبب الأمطار ِ".

وبين، ان " المدرسة كانت ايلة للسقوط منذ وقت، و حذرت أدارتها الجهات الحكومية العليا بوقت سابق من أنهيار المدرسة ، لكن دون أي حلول".

انتهى ت م ع.





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن مدرسة ابتدائية حكومية انهارت بسبب الأمطار. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" مدرسة المسرع الابتدائية الواقعة في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار انهارت ظهر اليوم بسبب الأمطار ِ".وبين، ان " المدرسة كانت ايلة للسقوط منذ وقت، و حذرت أدارتها الجهات الحكومية العليا بوقت سابق من أنهيار المدرسة ، لكن دون أي حلول".انتهى ت م ع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار مدرسة ابتدائية في الرفاعي نتيجة الأمطار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار مدرسة ابتدائية في الرفاعي نتيجة الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).