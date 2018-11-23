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انهيار مدرسة ابتدائية في الرفاعي نتيجة الأمطار
2018/11/23 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن مدرسة ابتدائية حكومية انهارت بسبب الأمطار.

وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" مدرسة المسرع الابتدائية الواقعة في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار انهارت ظهر اليوم بسبب الأمطار ِ".

وبين، ان " المدرسة كانت ايلة للسقوط منذ وقت، و حذرت أدارتها الجهات الحكومية العليا بوقت سابق من أنهيار المدرسة ، لكن دون أي حلول".

انتهى ت م ع.

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن مدرسة ابتدائية حكومية انهارت بسبب الأمطار. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" مدرسة المسرع الابتدائية الواقعة في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار انهارت ظهر اليوم بسبب الأمطار ِ".وبين، ان " المدرسة كانت ايلة للسقوط منذ وقت، و حذرت أدارتها الجهات الحكومية العليا بوقت سابق من أنهيار المدرسة ، لكن دون أي حلول".انتهى ت م ع.

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