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وزير الصناعة يوجه بتسخير الجهد الآلي والفني لإغاثة قضاء الشرقاط من السيول
2018/11/23 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجه وزير الصناعة والمعادن، صالح عبدالله الجبوري، اليوم الجمعة، بتسخير الجهد الآلي والفني لإغاثة قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين من السيول.

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