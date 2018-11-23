وزير الصناعة يوجه بتسخير الجهد الآلي والفني لإغاثة قضاء الشرقاط من السيول

2018/11/23 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصناعة والمعادن، صالح عبدالله الجبوري، اليوم الجمعة، بتسخير الجهد الآلي والفني لإغاثة قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين من السيول.

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