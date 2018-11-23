2018/11/23 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشأن أزمة السيول التي ضربت مخيمات النزوح في نينوى وصلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الحلبوسي" يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإنقاذ محافظات العراق المنكوبة بالسيول) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الحلبوسي" يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإنقاذ محافظات العراق المنكوبة بالسيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).