English | وظائف


2018/11/23 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشأن أزمة السيول التي ضربت مخيمات النزوح في نينوى وصلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الحلبوسي" يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإنقاذ محافظات العراق المنكوبة بالسيول) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الحلبوسي" يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإنقاذ محافظات العراق المنكوبة بالسيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الصحوة السنية قادمة ضد سياسييهم
⋙ #أيمن عبد الخالق - لماذا تحارب الرأسمالية العقل الإنساني 2
⋙ جوارديولا يكشف عن فترة غياب ميندي
⋙ المحكمة ترفض رفع الإيقاف عن هيجواين
⋙ شاهد بالفيديو | وانتهى خريف القال والقيل فما لابناء الوطن عن الحوار بديل ... مقدمة المرصد الخبري مع ليث الجزائري
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | وانتهى خريف القال والقيل فما لابناء الوطن عن الحوار بديل ... مقدمة المرصد الخبري مع ليث الجزائري
⋙ بالفيديو.. «المسعري» يحرض على قتل رجال الأمن في السعودية ومصر..والمذيع: لقد دمرت العراق بفتاويك الطائفية
⋙ بالصور.. "شريط لاصق" يُصلح قميص لاعب الحدود بعد تمزقه في مباراة بالدوري الممتاز
الأكثر شيوعا