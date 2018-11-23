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ظريف: لن نعيد التفاوض مع واشنطن على الاتفاق النووي
2018/11/23 | 17:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة ..

اكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أن طهران لا تعتزم إعادة التفاوض على اتفاق إيران النووي الموقع في 2015، كما تطالب الولايات المتحدة.

وقال ظريف خلال مؤتمر دولي في العاصمة الإيطالية، روما، إن الشعب الإيراني سيصمد في وجه العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن العقوبات لن تقف حائلا دون تحقيق أهداف الاتفاق […]

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